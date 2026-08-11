Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Hungría
  3. Keszthely
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Keszthely, Hungría

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Keszthely, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Keszthely, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 2/3
En el corazón de Keszthely, a pocos pasos del lago Balaton, un apartamento de dos niveles co…
$193,647
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir