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Apartamentos con Terraza en venta en Granada

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Apartamento 1 habitación en Sauteurs, Granada
Apartamento 1 habitación
Sauteurs, Granada
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/17
Investing in Grenada — Citizenship Real Estate Dream real estate + freedom of travel = futu…
$363,101
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Apartamento 1 habitación en Sauteurs, Granada
Apartamento 1 habitación
Sauteurs, Granada
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/15
El programa Grenada Citizenship by Investment (CBI) ofrece un camino fácil a la ciudadanía, …
$269,640
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Parámetros de las propiedades en Granada

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