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Propiedades residenciales en venta en Tema Metropolitan District, Ghana

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apartamentos
3
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tema, Ghana
Apartamento 3 habitaciones
Tema, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
$273,000
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Apartamento 2 habitaciones en Tema, Ghana
Apartamento 2 habitaciones
Tema, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: TM075 Esta propiedad es una colección de casas adosadas con terraza de dorm…
$45,000
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Apartamento en Tema, Ghana
Apartamento
Tema, Ghana
ID DE PROPIEDAD: TM039 Esta comunidad habrá atendido parcelas en una comunidad cerrada moder…
$55,000
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Casa 4 habitaciones en Tema, Ghana
Casa 4 habitaciones
Tema, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: TM002 Esta propiedad es una casa unifamiliar y de dos pisos ubicada en Saku…
$398,000
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Parámetros de las propiedades en Tema Metropolitan District, Ghana

con Jardín
Baratos
De lujo
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