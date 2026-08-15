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Propiedades residenciales en venta en Sakumono, Ghana

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casas independientes
5
7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sakumono, Ghana
Casa 4 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: TM052 Esta propiedad es una casa autocompuesta de dormitorio 4 con cuartos …
$260,000
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Casa 4 habitaciones en Sakumono, Ghana
Casa 4 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: SP063This property is a newly built 4 bedroom townhouse located off the Spintex…
$350,000
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Casa 4 habitaciones en Sakumono, Ghana
Casa 4 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: TM076 Esta casa es una casa independiente de 4 dormitorios en un complejo p…
$160,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Sakumono, Ghana
Apartamento 2 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Property Id: TM046Location: Tema Community 19This developer has acquired about 85 acres of l…
$185,000
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Casa 3 habitaciones en Sakumono, Ghana
Casa 3 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ID DE PROPIEDAD: TM063 Esta propiedad es un desarrollo de densidad mixta que comprende 23 un…
$220,000
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Apartamento 3 habitaciones en Sakumono, Ghana
Apartamento 3 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: APARTAMENTO TM004DELUXE 3 habitacionesPrecio: $ 165,000.00 Ubicación: Sakum…
$165,000
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Sakumono, Ghana
Casa 3 habitaciones
Sakumono, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: TM003 Esta propiedad es una casa unifamiliar de dos pisos co…
$3,000
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