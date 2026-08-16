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Propiedades residenciales en venta en Oyarifa, Ghana

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Oyarifa, Ghana
Casa 2 habitaciones
Oyarifa, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
ID DE PROPIEDAD: OSK0192 dormitorio adosado - GHS240,000 - 40 X 70 FT 3 dormitorio estándar …
$98,000
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Casa 2 habitaciones en Oyarifa, Ghana
Casa 2 habitaciones
Oyarifa, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: OSK097 Esta propiedad es una casa unifamiliar 2 y 3 que se vende en Oyarifa…
$95,000
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Casa 4 habitaciones en Oyarifa, Ghana
Casa 4 habitaciones
Oyarifa, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: OSK061 Esta propiedad es una casa de una planta 4 -Bedroom que se vende en …
$220,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 2 habitaciones en Oyarifa, Ghana
Casa 2 habitaciones
Oyarifa, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: OSK001 Esta propiedad comprenderá una mezcla de 55 unidades de 2 y & Casas …
$55,000
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