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Propiedades residenciales en venta en Región Oriental, Ghana

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2 propiedades total found
Apartamento en Aburi, Ghana
Apartamento
Aburi, Ghana
ID DE PROPIEDAD: OSK120 Estamos invitando ofertas en un terreno arrendado de aproximadamente…
$20,000
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Casa 2 habitaciones en Brofrease, Ghana
Casa 2 habitaciones
Brofrease, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
This collection of properties are 2 & 3 bedroom detached and expandable houses in a gated co…
$70,000
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