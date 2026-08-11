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Propiedades residenciales en venta en Ashanti, Ghana

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Aduaben, Ghana
Casa 3 habitaciones
Aduaben, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: KSI004 Este inicio del desarrollo del arte es una comunidad cer…
$350,000
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Casa 5 habitaciones en Kumasi, Ghana
Casa 5 habitaciones
Kumasi, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: KSI002 Esta propiedad es una casa de 5 dormitorios ubicada en K…
$230,000
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Casa 6 habitaciones en Kwadaso Municipal District, Ghana
Casa 6 habitaciones
Kwadaso Municipal District, Ghana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: KSI005 Esta propiedad es una hermosa casa de 6 dormitorios c…
$300,000
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Parámetros de las propiedades en Ashanti, Ghana

con Jardín
Baratos
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