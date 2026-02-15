Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Adenta Municipal District
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Adenta Municipal District, Ghana

Adenta
3
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 3 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: OSK079 Este desarrollo es una casa adosada y unifamiliar moderna de clase m…
$130,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: TR014 Esta lujosa propiedad es una venta de casas amuebladas de…
$1,000,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Adenta Municipal District, Ghana

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir