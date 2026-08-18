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Propiedades residenciales en venta en Adenta Municipal District, Ghana

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Adenta
3
24 propiedades total found
Casa en Adenta Municipal District, Ghana
Casa
Adenta Municipal District, Ghana
Bienvenido a The Sedina — un hogar familiar cuidadosamente diseñado que equilibra perfectame…
$289,000
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International real estate agency Habita
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: EL147 Esta casa es una casa autocompuesta de 4 dormitorios de n…
$500,000
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Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: EL149 Esta propiedad es una casa compuesta de nueva construc…
$410,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 2 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 2 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
PROPERTY ID: OSK042This property is a 3 bedroom semi-detached townhouse with in a gated comm…
$165,000
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Apartamento en Adenta Municipal District, Ghana
Apartamento
Adenta Municipal District, Ghana
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: ADJ028IntroducciónEsta propiedad de tierra está ubicada en A…
$140,000
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Casa 3 habitaciones en Adenta, Ghana
Casa 3 habitaciones
Adenta, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ID DE PROPIEDAD: OSK003 Esta propiedad es una casa unifamiliar 3 en una comunidad cerrada se…
$121,000
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Adenta, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: AD010 Esta propiedad es una casa de dormitorio 4 + cuartos d…
$350,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: ADJ006 Este nuevo desarrollo es una colección de casas adosadas 4 y 5 que s…
$325,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ID DE PROPIEDAD: OSK016 Esta propiedad es una casa de dormitorio 4 ubicada en el sereno barr…
$206,830
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Casa 3 habitaciones en Madina, Ghana
Casa 3 habitaciones
Madina, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
La casa cuenta con 1 enorme dormitorio principal con ducha, mientras que todas las demás hab…
$200,000
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Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: EL170 Esta propiedad es una casa autocompuesta de 5 dormitorios…
$350,000
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Casa 8 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 8 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: ADJ013 Esta propiedad es un autocompuesto de 6 dormitorios tota…
$800,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: EL076 Esta es una casa de dormitorio 4 en venta en East Legon. …
$410,000
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Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD: TR014 Esta lujosa propiedad es una venta de casas amuebladas de…
$1,000,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID: EL007This property is located in East Legon. It is 3 minutes drive away from th…
$450,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
PROPERTY ID:EL510This newly finished property is a beautiful 4 bedroom family home located i…
$170,000
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Casa 3 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 3 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: OSK039 Esta propiedad es una casa unifamiliar 3 con un amplio complejo ubic…
$100,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: EL015 Esta propiedad 5 dormitorio en su casa en suite a 2 mi…
$380,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: ADJ015 Esta propiedad es una casa independiente de 4 dormito…
$550,000
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Casa 4 habitaciones en Adenta, Ghana
Casa 4 habitaciones
Adenta, Ghana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
ID DE PROPIEDAD: OSK007 Esta es una casa de dormitorio 4 con todos los accesorios a la venta…
$200,000
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Casa 7 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 7 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
ID DE PROPIEDAD: ADJ008 El precio de venta inicial es de $ 600,000. Se puede proporcionar un…
$600,000
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Casa 3 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 3 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ID DE PROPIEDAD: OSK079 Este desarrollo es una casa adosada y unifamiliar moderna de clase m…
$130,000
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Casa 2 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 2 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta colección de propiedades son casas adosadas y expandibles de 2 y 3 dormitorios, un nuev…
$65,000
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Casa 5 habitaciones en Adenta Municipal District, Ghana
Casa 5 habitaciones
Adenta Municipal District, Ghana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD: TR023 Esta casa es una casa independiente sin amueblar 5 en …
$900,000
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Tipos de propiedades en Adenta Municipal District

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Adenta Municipal District, Ghana

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