  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Sukuta
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Sukuta, Gambia

1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 70 m² en Sukuta, Gambia
Restaurante, cafetería 70 m²
Sukuta, Gambia
Área 70 m²
Piso 1/2
El sueño de los inversores. Eco lodge situado en el corazón de todo en Gambia
$614,896
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
