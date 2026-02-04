Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Serrekunda
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Serrekunda, Gambia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Serrekunda, Gambia
Casa 8 habitaciones
Serrekunda, Gambia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 73 m²
Piso 2/2
ABC Real Estate le ofrece esta propiedad para aquellos que buscan comprar cerca de todas las…
$136,344
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Serrekunda, Gambia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir