Casas en Venta en Kanifing Municipal Council, Gambia

1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Serrekunda, Gambia
Casa 8 habitaciones
Serrekunda, Gambia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 73 m²
Piso 2/2
ABC Real Estate le ofrece esta propiedad para aquellos que buscan comprar cerca de todas las…
$138,480
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
