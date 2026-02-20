Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Valkeakoski
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Valkeakoski, Finlandia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Valkeakoski, Finlandia
Apartamento 3 habitaciones
Valkeakoski, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/3
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$870
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir