Villas en venta en Vaasa sub region, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Gronvik, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Gronvik, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$308,281
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
