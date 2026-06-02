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Adosados del mar en Venta en Uusimaa, Finlandia

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Helsinki
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Porvoo sub region, Finlandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Porvoo sub region, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
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