Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Turku sub-region
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Turku sub region, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Naantali, Finlandia
Villa 7 habitaciones
Naantali, Finlandia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 276 m²
Piso 1/2
Una villa de alta calidad y única junto al mar en Rymättylää, terminada en 2024! La propieda…
$3,34M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Turku sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
