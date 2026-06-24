Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Turku sub-region
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Turku sub region, Finlandia

;
Turku
5
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado en Raisio, Finlandia
Adosado Adosado
Raisio, Finlandia
$170,263
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Turku sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Turku sub region, Finlandia
$173,059
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Raisio, Finlandia
Adosado Adosado
Raisio, Finlandia
$209,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Adosado Adosado en Turku sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Turku sub region, Finlandia
$346,118
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Turku sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Turku sub region, Finlandia
$184,673
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Turku sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Turku sub region, Finlandia
Gran hogar final en la zona Uittamo buscada! Esta magnífica casa adosada está ubicada en la…
$423,936
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Adosado Adosado en Turku sub region, Finlandia
Adosado Adosado
Turku sub region, Finlandia
$219,518
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Lieto, Finlandia
Adosado Adosado
Lieto, Finlandia
$305,466
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Kaarina, Finlandia
Adosado Adosado
Kaarina, Finlandia
$195,127
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Turku sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir