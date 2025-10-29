Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Turku sub-region
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Turku sub region, Finlandia

Turku
19
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Turku sub region, Finlandia
Apartamento 5 habitaciones
Turku sub region, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 1/3
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$184,160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Turku sub region

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Turku sub region, Finlandia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir