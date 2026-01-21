Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Turku
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Turku, Finlandia

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 30 m² en Turku sub region, Finlandia
Restaurante, cafetería 30 m²
Turku sub region, Finlandia
Área 30 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$42,205
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir