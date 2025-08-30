Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Fell Lapland sub region, Finlandia

Kittila
13
Kolari
5
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Muonio, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Muonio, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$784,003
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa de campo 1 habitación en Kittila, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Kittila, Finlandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 1/1
Bienvenido a disfrutar del verano de Laponia en su propia casa idílica! Diseñado para vivir …
$57,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Fell Lapland sub region

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Fell Lapland sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir