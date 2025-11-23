Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Finlandia Propia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Finlandia Propia, Finlandia

Turku
9
Turku sub region
14
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Turku sub region, Finlandia
Apartamento 5 habitaciones
Turku sub region, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 1/3
Warmed by geothermal heat, this spacious and bright home offers the opportunity to live in a…
$173,707
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Finlandia Propia

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Finlandia Propia, Finlandia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir