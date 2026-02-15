Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Rovaniemi sub-region
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Propiedad cerca del lago

Casas de campo del lago en venta en Rovaniemi sub region, Finlandia

Rovaniemi
4
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Rovaniemi sub region, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Rovaniemi sub region, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 42 m²
Piso 1/2
En las tranquilas orillas del lago Olkkajärvi se encuentra esta joya de ocio bien apreciada,…
$190,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Rovaniemi sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir