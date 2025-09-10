Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Raahe sub region, Finlandia

Raahe
20
Siikajoki
3
Pyhajoki
3
1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Karinkanta, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Karinkanta, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
Tenemos una maravillosa casa de vacaciones en venta en Siikajoki Karinkannta, justo al lado …
$111,192
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
