  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Raahe sub-region
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Terraza

Casas de campo con Terraza en venta en Raahe sub region, Finlandia

1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Pyhajoki, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyhajoki, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 39 m²
Piso 1/1
Venta: una impresionante casa de vacaciones y patio idílico en Pyhänkoski con hermosas vista…
$56,153
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
