Casas en Venta en Posio, Finlandia

2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Ahola, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Ahola, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 1/1
Posio está rodeado de paisajes impresionantes y es un hogar encantador y personal cuyo ambie…
$108,326
Casa de campo 5 habitaciones en Posio, Finlandia
Casa de campo 5 habitaciones
Posio, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1/1
Esta hermosa casa de vacaciones necesita un nuevo propietario. Esta propiedad se encuentra e…
$589,522
