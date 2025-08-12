Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Northern Lapland, Finlandia

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sodankyla, Finlandia
Casa 3 habitaciones
Sodankyla, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Piso 1/3
Una casa unifamiliar en Sattanen, Sodankylä, está buscando nuevos propietarios. Esta casa de…
$214,313
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa de campo 3 habitaciones en Unarin Luusua, Finlandia
Casa de campo 3 habitaciones
Unarin Luusua, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$164,409
Parámetros de las propiedades en Northern Lapland, Finlandia

