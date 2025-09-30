Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Northern Lapland
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Northern Lapland, Finlandia

1 propiedad total found
Apartamento 18 habitaciones en Nellim, Finlandia
Apartamento 18 habitaciones
Nellim, Finlandia
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 9
Área 553 m²
Piso 1/1
Un gran destino de inversión en el mercado de alquiler de la demanda dura del municipio de I…
$304,902
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Northern Lapland, Finlandia

