Casas en Venta en Pielinen Karelia, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Nurmes, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Nurmes, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Piso 1/3
Parada Puukari, un magnífico complejo de tres edificios de troncos en un peligroso paisaje e…
$259,597
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Parámetros de las propiedades en Pielinen Karelia, Finlandia

