  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Oulunkaari sub-region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Oulunkaari sub region, Finlandia

Casa 5 habitaciones en Ii, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Ii, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$292,162
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Oulunkaari sub region, Finlandia

