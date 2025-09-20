Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Oulu, Finlandia

Oulunsalo
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Haukipudas, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Haukipudas, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$466,727
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Oulu, Finlandia

