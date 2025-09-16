Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. North Ostrobothnia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en North Ostrobothnia, Finlandia

Oulu sub region
40
Raahe sub region
29
Oulu
28
Raahe
22
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Haukipudas, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Haukipudas, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$466,727
Casa de campo 2 habitaciones en Karinkanta, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Karinkanta, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
Tenemos una maravillosa casa de vacaciones en venta en Siikajoki Karinkannta, justo al lado …
$111,405
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
