  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Mikkeli sub-region
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Propiedad cerca del lago

Villas del lago en venta en Mikkeli sub region, Finlandia

Villa 3 habitaciones en Mantyharju, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Mantyharju, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$209,403
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Mikkeli sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
