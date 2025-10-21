Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lohja
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Lohja, Finlandia

Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Villa 3 habitaciones en Kittila, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Kittila, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
Cozy villa on the banks of the Ounasjoki river. On the large property you will find a cottag…
$174,430
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Helsinki sub region, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Helsinki sub region, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/6
Now for sale in Ruoholahti, a nicely sized one-bedroom apartment on the top floor. Spacious …
$282,253
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Tyry, Finlandia
Apartamento 4 habitaciones
Tyry, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$145,675
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Apartamento 1 habitación en Rovaniemi sub region, Finlandia
Apartamento 1 habitación
Rovaniemi sub region, Finlandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/4
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$108,872
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 3 habitaciones en Keminmaa, Finlandia
Casa 3 habitaciones
Keminmaa, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$80,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Helsinki sub region, Finlandia
Apartamento 4 habitaciones
Helsinki sub region, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 3/3
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$173,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento 4 habitaciones en Kotka Hamina sub region, Finlandia
Apartamento 4 habitaciones
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 3/3
This home is immediately vacant for the next one. The housing company is well maintained, se…
$104,190
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Lieto, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Lieto, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$160,954
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 6 habitaciones en Salla, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Salla, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$186,136
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Atlas PropertyAtlas Property
Apartamento 1 habitación en Pyhajoki, Finlandia
Apartamento 1 habitación
Pyhajoki, Finlandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/4
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$137,507
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 5 habitaciones en Karjenniemi, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Karjenniemi, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$186,136
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Helsinki sub region, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Helsinki sub region, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$209,639
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Parámetros de las propiedades en Lohja, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir