Casas en Venta en Liperi, Finlandia

2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Liperi, Finlandia
Casa 2 habitaciones
Liperi, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Neat casa unifamiliar compacta junto a los servicios del centro de Liperi, a 29 km de Joensu…
$68,750
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 habitaciones en Salonnena, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Salonnena, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/1
Venta de un complejo único a orillas de un lago brillante, una villa de alta calidad constru…
$260,666
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
