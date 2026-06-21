Casas en Venta en Lieksa, Finlandia

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Villa en Merilanranta, Finlandia
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Merilanranta, Finlandia
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Casa de campo en Lieksa, Finlandia
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Casa en Purnuvaara, Finlandia
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Purnuvaara, Finlandia
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa en Merilanranta, Finlandia
Villa
Merilanranta, Finlandia
Moderna cabina de troncos compacta situada en una zona tranquila en Loma-Koli en la pendient…
$148,087
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Villa en Merilanranta, Finlandia
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Merilanranta, Finlandia
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Villa en Lieksa, Finlandia
Villa
Lieksa, Finlandia
Construido en 2010, esta villa de troncos termales ofrece una calidad de ocio en la prestigi…
$192,804
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Villa en Merilanranta, Finlandia
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Merilanranta, Finlandia
$174,220
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