Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lapland
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Lapland, Finlandia

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Propiedad comercial 67 m² en Tornio, Finlandia
Propiedad comercial 67 m²
Tornio, Finlandia
Área 67 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$1,278
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Oficina 1 150 m² en Tornio, Finlandia
Oficina 1 150 m²
Tornio, Finlandia
Área 1 150 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir