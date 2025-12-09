Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lapland
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Lapland, Finlandia

bienes raíces comerciales
9
oficinas
4
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 67 m² en Tornio, Finlandia
Producción 67 m²
Tornio, Finlandia
Área 67 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$128,033
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir