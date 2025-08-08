Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lahti sub-region
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Lahti sub region, Finlandia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Lahti sub region, Finlandia
Casa de campo 3 habitaciones
Lahti sub region, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 77 m²
Piso 1/2
Experimente el lugar pintoresco y pacífico del sur de Finlandia, situado en el corazón de Pä…
$167,788
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lahti sub region, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir