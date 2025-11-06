Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del lago en venta en Kuopio sub region, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 36 habitaciones en Kuopio sub region, Finlandia
Villa 36 habitaciones
Kuopio sub region, Finlandia
Habitaciones 36
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 12
Área 879 m²
Piso 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
