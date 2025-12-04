Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kotka, Finlandia

4 propiedades total found
Oficina 223 m² en Petajasuo, Finlandia
Oficina 223 m²
Petajasuo, Finlandia
Área 223 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$2,211
por mes
Propiedad comercial 983 m² en Kotka Hamina sub region, Finlandia
Propiedad comercial 983 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Área 983 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$4,566
por mes
Oficina 592 m² en Kotka Hamina sub region, Finlandia
Oficina 592 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Área 592 m²
Piso 1/1
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$4,917
por mes
Propiedad comercial 35 m² en Kotka Hamina sub region, Finlandia
Propiedad comercial 35 m²
Kotka Hamina sub region, Finlandia
Área 35 m²
Piso -1/2
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$290
por mes
