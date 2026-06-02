Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kemijarvi
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Kemijarvi, Finlandia

;
Adosado Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Adosado Adosado en Kemijarvi, Finlandia
Adosado Adosado
Kemijarvi, Finlandia
Ahora a la venta una maravillosa artesanía finlandesa una muestra de habilidades en los send…
$184,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Kemijarvi, Finlandia
Adosado Adosado
Kemijarvi, Finlandia
Ahora a la venta una maravillosa artesanía finlandesa una muestra de habilidades en los send…
$150,047
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Adosado Adosado en Kemijarvi, Finlandia
Adosado Adosado
Kemijarvi, Finlandia
La tranquilidad natural y la vivienda adosada sin esfuerzo en los exuberantes paisajes verde…
$45,363
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Adosado Adosado en Kemijarvi, Finlandia
Adosado Adosado
Kemijarvi, Finlandia
Magnífico complejo de tres apartamentos cerca de los ascensores y servicios de esquí de Suom…
$464,099
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir