  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kehys-Kainuu sub-region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Kehys Kainuu sub region, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Suomussalmi, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Suomussalmi, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 172 m²
Piso 1/1
Las amplias aguas abiertas del lago Kiantajärvi se despliegan a través de las ventanas, ofre…
$345,393
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
