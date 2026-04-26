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Villas en venta en Joutsa sub region, Finlandia

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Joutsa, Finlandia
Villa 6 habitaciones
Joutsa, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Piso 1/2
Una prestigiosa villa de lujo a orillas del lago Suontee en Joutsa. Una propiedad para el gu…
$793,972
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Agencia
International real estate agency Habita
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