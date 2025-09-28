Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Joensuu, Finlandia

3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Joensuu sub region, Finlandia
Apartamento 3 habitaciones
Joensuu sub region, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 4/6
Do you dream of a home where modern living comfort, a central location and proximity to natu…
$327,754
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Joensuu sub region, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Joensuu sub region, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 5/6
¿Está buscando un adosado moderno y de alta calidad en la ubicación más deseable en Joensuu?…
$245,427
Apartamento 1 habitación en Joensuu sub region, Finlandia
Apartamento 1 habitación
Joensuu sub region, Finlandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/6
¿Está buscando una inversión estable y de alta calidad en la ubicación más deseable de la ci…
$173,833
