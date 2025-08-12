Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Helsinki
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Helsinki, Finlandia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 1 habitación en Helsinki sub region, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Helsinki sub region, Finlandia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$110,472
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Helsinki, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir