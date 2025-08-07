Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Helsinki sub region, Finlandia

Villa en Helsinki sub region, Finlandia
Villa
Helsinki sub region, Finlandia
Dormitorios 5
Área 560 m²
La villa históricamente relevante es una villa de lujo diseñada por el arquitecto Erik Lindr…
$4,57M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Tuusula, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Tuusula, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$212,839
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Helsinki sub region, Finlandia

