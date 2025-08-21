Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Aboland
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Aboland, Finlandia

1 propiedad total found
Casa de campo 1 habitación en Nagu, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Nagu, Finlandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
Cómodo lugar de ocio en Nauvo rural para todo el año. Mi tierra plana de 3230m2 con rocas, h…
$102,987
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Aboland, Finlandia

