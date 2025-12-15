Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ecuador
  3. Tumbaco
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Tumbaco, Ecuador

Casa 7 habitaciones en Tumbaco, Ecuador
Casa 7 habitaciones
Tumbaco, Ecuador
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Piso 1/2
Casa moderna EN VENTA en Viña del Chiche Urbanización, Hilacril Sector, Tumbaco, uno de los …
$540,000
