  1. Realting.com
  2. Ecuador
  3. Nayon
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nayon, Ecuador

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Miravalle, Ecuador
Casa 4 habitaciones
Miravalle, Ecuador
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 100 m²
Piso 1/2
Situado en el corazón de Cumbaya, Ecuador, esta impresionante casa de una sola familia ofrec…
$2,20M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
