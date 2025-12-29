Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ecuador
  3. Cumbaya
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Cumbaya, Ecuador

4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en La Primavera, Ecuador
Apartamento 2 habitaciones
La Primavera, Ecuador
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo en venta en Cumbayá, Quito, Ecuador, ubicado en la exclusiva Urbanizació…
$247,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 4 habitaciones en Cumbaya, Ecuador
Casa 4 habitaciones
Cumbaya, Ecuador
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 786 m²
Piso 1/2
Residencia exclusiva ubicada en la Urbanización Pillagua, una de las zonas residenciales más…
$851,000
Apartamento 7 habitaciones en Cumbaya, Ecuador
Apartamento 7 habitaciones
Cumbaya, Ecuador
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 166 m²
Piso 1/8
Disfrute de lo mejor del barrio de Cumbaya de Quito en este impresionante condominio nuevo, …
$360,000
Casa 4 habitaciones en Cumbaya, Ecuador
Casa 4 habitaciones
Cumbaya, Ecuador
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/1
Disfrute de la máxima comodidad y elegancia en esta impresionante casa de una sola familia e…
$800,000
